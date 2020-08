Massimo Mallegni nuovo commissario regionale di Forza Italia, sostituisce il dimissionario Mugnai

Il senatore Massimo Mallegni è stato nominato nuovo commissario regionale per Forza Italia al posto di Stefano Mugnai, deputato che si è dimesso in polemica con la posizione di capolista di Marco Stella alle prossime regionali.

Ecco la prima dichiarazione del neo Commissario regionale di Forza Italia, sen. Massimo Mallegni

«La situazione in cui ci troviamo oggi non è delle più semplici, nonostante il lavoro svolto sin qui dall’amico e collega Stefano Mugnai al quale va il mio ringraziamento. Tutti i quadri del Partito, gli iscritti e gli amici che da sempre ci sostengono hanno di fronte una grande sfida per riuscire ad offrire un contributo determinate per strappare la Toscana alla sinistra dopo 50 anni. Su questo e su nient’altro ci dobbiamo concentrare».

«I cittadini che soffrono, le imprese che non riescono a ripartire sono l’unica cosa a cui pensa Forza Italia».

«In questo mese che ci separa dalle elezioni dovremmo fare proposte serie che vadano nella direzione dello sviluppo economico, dell’occupazione e della salute pubblica!

Tutti noi siamo chiamati a fornire alla coalizione di centrodestra quella conoscenza e competenza che Forza Italia con le sue Donne e Uomini ha sempre storicamente dimostrato di saper offrire ovunque abbiamo avuto la possibilità di governare».

«L’esempio di Silvio Berlusconi, prima imprenditore e poi uomo prestato alla Politica, deve essere per tutti noi un faro. Sono certo che tutti i Parlamentari toscani, a cominciare dall’onorevole Stefano Mugnai, poi i senatori Roberto Berardi e Barbara Masini, gli onorevoli Maurizio Carrara, Deborah Bergamini, Elisabetta Ripani, Maurizio D’Ettore e Erica Mazzetti saranno in prima fila assieme ai nostri Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali, per portare Forza Italia verso un risultato molto sopra le attuali aspettative».

«Nei prossimi giorni riunirò il coordinamento regionale per poi iniziare un giro in tutte le provincie per parlare con tutti. Buon lavoro a tutti e grazie al Presidente Berlusconi pe la fiducia che ci ha accordato».

"Bene il nuovo incarico a Massimo Mallegni, adesso diamo inizio alla campagna elettorale"! Si esprime così Paolo Giovannini, coordinatore provinciale di Forza Italia Firenze.

"Massimo è un amico di lunga data, spiega Giovannini, un imprenditore ed un amministratore di successo che sicuramente darà grande slancio al partito inaugurando una nuova stagione per Forza Italia in Toscana. All'On. Stefano Mugnai giungano i ringraziamenti per l'importante lavoro svolto in questi anni con passione e competenza. Un ringraziamento, davvero sentito, va anche al presidente Berlusconi per essere intervenuto con tempestività.

Adesso diamo inizio alla campagna elettorale, diciamo basta al chiacchiericcio interno, eliminiamo le polemiche da cortile e torniamo in mezzo alla gente per presentare i nostri programmi per rilanciare la Toscana dopo il malgoverno della sinistra. Forza Italia c’è e darà il suo importante contributo per cambiare colore politico e dare alla Toscana quell’alternanza che da tanti anni i cittadini desiderano

Jacopo Cellai (FI): “La risposta della base del partito dimostra il buon lavoro di Mugnai. Adesso puntiamo a vincere con Susanna Ceccardi”

“All’On. Mugnai va il nostro più sentito ringraziamento per tutto il brillante lavoro che ha svolto e che continuerà a svolgere per Forza Italia in Toscana” dichiara Jacopo Cellai. “La base e gli eletti del partito hanno dato una risposta fortissima dopo le sue dimissioni chiedendogli di restare al suo posto a dimostrazione di questo. Comprendo allo stesso tempo – aggiunge – le ragioni di Mugnai nell'aver voluto non tornare indietro nelle sue decisioni. Auguro a Massimo Mallegni che vanta già un'importante esperienza di amministrazione e di partito di poter svolgere al meglio il suo compito di commissario per il periodo elettorale. Il coordinamento di Firenze – conclude Cellai – ce la metterà tutta per fare la sua parte per un risultato vincente di Forza Italia e del Centrodestra e per portare Susanna Ceccardi a diventare Presidente”.