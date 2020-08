Certi di esistere, la prima produzione nei teatri di Siena

Dare voce, forma e soprattutto un palcoscenico agli artisti senesi attraverso la prima produzione dei Teatri di Siena. Lo spettacolo che ne nascerà, vera occasione di lavoro per le compagnie del territorio, debutterà nel mese di maggio e chiuderà la stagione teatrale 2020/2021. In un momento piuttosto complicato per il mondo dell’arte e della cultura italiana in genere, i Teatri di Siena, attraverso il format teatrale dal titolo “Certi di esistere”, pensato e scritto dal direttore artistico Alessandro Benvenuti, mettono a disposizione delle compagnie locali una sceneggiatura all’avanguardia che vuole essere un omaggio all’esistenza e alla resilienza della figura dell’artista.

I provini, che si terranno nelle giornate del 15, 16 e 17 settembre, presso il Teatro dei Rinnovati, sono aperti a singoli attori/attrici e a compagnie/associazioni teatrali.

Il copione del format teatrale, con i testi relativi ai personaggi, sarà a disposizione dal prossimo 31 agosto, a partire dalle 14, presso l’Ufficio Teatri di Siena a Palazzo Pubblico.

Per informazioni rivolgersi all’indirizzo mail teatrisiena@comune.siena.it

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa