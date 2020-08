Cittadella Eventi di Cibo con la musica pop della Wos Accademy a Pisa

Non solo una offerta di cibo di ottimo livello e specialità con gli street food alla Cittadella, spalmata per tutto il prossimo fine settimana, ma da venerdì 28 agosto ad arricchire l'offerta anche la musica della Wos Accademy, innovativa accademia di musica e spettacolo livornese. Sul prato della Cittadella protagonista l'intrattenimento soft di musica pop moderna e contemporanea, tra cui alcuni successi imperdibili del momento. Nuovi truck e offerta gastronomica diversificata e di qualità, saranno a disposizione per tutti dalle 19 fino alle 1 di notte nell'ampio spazio all'aperto della Cittadella, all'ombra della torre guelfa.

La Cittadella eventi di cibo, promossa e organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa, con il comune di Pisa e il gruppo degli street food che hanno partecipato al bando è in programma venerdì 28 agosto, sabato 29 e domenica 30 agosto, con inizio alle ore 19 e chiusura alle ore 1,30. Maggiori informazioni sulla pagina faceobook La Cittadella Eventi di Cibo.

Fonte: Confcommercio provincia di Pisa - Ufficio Stampa