Galà del Mercurio d'argento a Massa, rinviato causa maltempo

Viene rinviato alla prossima settimana il Galà del Mercurio d’argento. Il festival della musica per l’immagine era previsto per questo sabato 29 agosto in piazza Mercurio, ma a causa delle avverse previsioni meteo annunciate con fenomeni temporaleschi, l’amministrazione comunale e l’organizzazione hanno deciso di posticipare la serata a sabato 5 settembre. Il programma prevedeva la partecipazione di Laura Morante come madrina della serata, gli Avion Travel in concerto oltre a momenti dedicati all’emergenza Covid, encomi a strutture del territorio ed una serie di premi. Posticipato, quindi, anche l’incontro di Laura Morante con la cittadinanza e la stampa che si terrà sabato 5 settembre alle 18.30 nella Sala Conferenze di Marina di Massa.

Si svolgeranno regolarmente le altre iniziative collaterali, ovvero le proiezioni di film in piazza Bad Kissingen, il mercatino del vinile/cd/dvd a Villa Cuturi e i workshop in programma alla Sala conferenze di Marina di Massa. Slitta, di conseguenza, alla settimana successiva la tappa massese del Premio Lunezia i cui dettagli verranno forniti a breve.

Sarà premura degli uffici comunali ricontattare tutti coloro che, tramite modulo online o via mail, avevano prenotato i posti per il Galà di sabato sera.

Fonte: Comune di Massa