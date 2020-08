Gambaccini e Frullano (Lega), appuntamento elettorale a Pisa

I candidati consiglieri della Lega Gianna Gambaccini e Giovanni Frullano continuano la serie di incontri programmati con la cittadinanza. Martedì 25 agosto è stata la volta del quartiere di Porta a Lucca. I simpatizzanti del Carroccio si sono ritrovati al “Matilde Cafè” di Via Piave per parlare di politiche socio abitative e delle infrastrutture.

Durante la serata applausi per Marlene attivista della Lega del quartiere di Porta a Lucca dal 1990, premiata anche da Matteo Salvini per la sua militanza. “Sono molto emozionata. Pensare che la prima volta che ho votato Lega arrivammo al due per cento. A guardare ora quanto è stato fatto qualche lacrimuccia scende”.

POLITICHE SOCIALI. “Sul tema delle politiche abitative la nostra amministrazione - afferma Gianna Gambaccini assessore alle politiche abitative del Comune di Pisa - ha in questi due anni cercato di rimettere i cittadini al centro dell’attenzione partendo in primis dall'ascolto delle persone in difficoltà. Personalmente mi sono recata in prima persona sul territorio, nelle periferie, stimolando Apes ad agire rapidamente e a risolvere i problemi che attanagliano questi quartieri che sono stati lasciati da decenni nel degrado più totale dalle precedenti amministrazioni rosse”. “Seguendo le regole e la legge – continua la Gambaccini - siamo riusciti ad assegnare molti alloggi agli italiani. Nel 2019 su 52 alloggi 47 assegnati a nuclei familiari italiani e nel 2020 pur nella difficoltà di reperire alloggi perché molti sono in fase di ristrutturazione, e grazie al milione e ottocentomila euro impegnati nel 2019 dallo stesso Comune di Pisa su sei alloggi, sei sono stati assegnati alle nostre famiglie italiane. Il mio scopo è quello di trasferire a livello regionale quello fatto a Pisa delle politiche abitative che mettano al centro i cittadini toscani in difficoltà”.

INFRASTRUTTURE. “Non esiste un’opera infrastrutturale significativa costruita negli ultimi dieci anni in Toscana. In una regione ad alta vocazione turistica lo spostamento in tempi bervi e convenienti ha una gradissimo rilievo strategico. Le giunte regionali della sinistra non hanno tenuto un minimo conto di questo aspetto – afferma Giovanni Frullano candidato consigliere regionale Toscana 2020 - Tutti i capoluoghi di provincia della Toscana dovrebbero potersi raggiungere l’uno con l’altro strategicamente in tempi brevissimi. Sappiamo, invece, che attualmente così non è. Il tempo di percorrenza della tratta ferroviaria Pisa – Firenze è il medesimo che si impiegava cinquanta anni fa mentre la Firenze – Pisa – Livorno è un’arteria di collegamento nata concettualmente già vecchia.

Quando parliamo con gli imprenditori ci dicono che uno dei problemi più grossi della nostra Regione è la carenza di collegamenti adeguati che inevitabilmente genera maggiori costi nel trasferire le merci in tempi rapidi e convenienti. Dopo la vittoria delle elezioni regionali, la giunta presieduta da Susanna Ceccardi lavorerà per la realizzazione di tutte le opere necessarie a fare della Toscana una regione competitiva al pari di tutte le aree maggiormente sviluppate dell’Europa, così da rendere parimenti competitive tutte le province della nostra Regione. Vinceremo le elezioni regionali e faremo della Toscana una il Veneto del centro Nord”

Fonte: Ufficio Stampa