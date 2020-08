Gli artigiani di Firenze protagonisti dell'evento di Dolce&Gabbana: 'Il Rinascimento e la Rinascita'

Dolce & Gabbana hanno scelto Firenze per la presentazione delle loro collezioni Alta Sartoria maschile e Alta Moda femminile. Dal 2 al 4 settembre la città sarà teatro di un calendario importante di eventi e di un progetto speciale che coinvolge direttamente gli artigiani locali. “Il Rinascimento ha sempre significato per noi lo straordinario, la creatività pura, l'abilità manuale di altissimo livello, così come l'amore per l'Italia, l'arte e il fatto a mano rappresentano da sempre i punti fermi del nostro lavoro” hanno dichiarato i due stilisti.

'Il Rinascimento e la Rinascita', questo il titolo dell'evento, inizierà il 2 settembre con una sfilata dedicata al maschile a Palazzo Vecchio, nel Salone del Cinquecento, la sala più importante del Palazzo ornata dagli affreschi del Vasari. Sfileranno pezzi unici e straordinari che saranno accompagnati da accessori e oggetti realizzati dalle botteghe artigiane. Nella stessa data l'esposizione della collezione di Alta Gioielleria nel chiostro di Santa Maria Novella. Il calendario degli eventi proseguirà i giorni successivi nel meraviglioso giardino all’italiana di Villa Bardini, con la scalinata barocca e il suo panorama unico su Firenze, e si concluderà alle Cantine Antinori.

L’intento principale del progetto è stato quello di comprendere e rispettare l’identità e la specificità di ogni singolo artigiano coinvolto, portando le sue creazioni sotto i riflettori di un pubblico internazionale. Proprio per questo non sono stati commissionati dei lavori ma gli stilisti hanno lavorato in totale condivisione con gli artigiani, per valorizzare dei pezzi che, già unici e preziosi, sono spesso stati spinti oltre la loro normale destinazione d'uso, inventando per loro una nuova identità.

Le creazioni realizzate in terracotta, seta, oro, argento, cuoio, pelle, paglia, vimini, cristallo, porcellana, vetro, legno, broccato, piume, perline, pietre dure, tarsie marmoree interpretano non solo il valore della tradizione artigiana, spesso tramandata di generazione in generazione, ma anche una spiccata attenzione alla contemporaneità.

Per raccontare questo universo ricco e articolato è stato realizzato, con il contributo di Cuoio di Toscana, un volume a tiratura limitata. Copertina in pelle, i profili dei singoli artigiani e i disegni degli oggetti che sfileranno: una sorta di guida ad un percorso in città.

Inoltre, le teche contenenti i lavori degli artigiani protagonisti saranno esposte a Palazzo Vecchio, nel Cortile di Michelozzo,dal 2 settembre al 15 ottobre.

Fonte: Pitti Immagine