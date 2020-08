Matteo Renzi in tutti i collegi toscani per presentare i candidati di Italia Viva

Quattro giorni in tutta la Toscana per presentare liste, candidati e programmi di Italia Viva in vista delle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi.

Partirà domani venerdì 28 agosto dal Mugello il tour elettorale di Matteo Renzi: alle 15 il leader di IV sarà a Marradi, previsto anche un passaggio a Crespino sul Lamone per rendere omaggio alle vittime dell’eccidio nazista del 17 luglio 1944, alle 17 appuntamento alla Villa Medicea di Cafaggiolo.

Alle 19 in programma la presentazione dei candidati dell’Empolese Valdelsa, a Vinci, in Piazza Guido Masi.

Sabato 29 agosto alle 9.30 al Teatro del Sale Renzi, con il candidato Presidente Eugenio Giani, presenterà le liste e i programmi per Firenze (Collegi 1 e 4).

Alle 11.30 Sarà ad Arezzo nella Sala Rosa di Palazzo Cavallo e alle 13 Renzi sarà a Siena per inaugurare la sede provinciale di Italia Viva (Via del Paradiso n. 26/28).

Il pomeriggio e la sera saranno dedicati alla costa: alle 16 Follonica (Gr) al Casello idraulico e alle 18 Cecina (Li), appuntamento al parco “I Pini” Località La Cecinella, Viale Galliano. La giornata si chiuderà con l’intervista che Renzi rilascerà sul Palco della Versiliana.

Domenica 30 agosto prevista visite a Marina Massa alle 10.30 (Piazza Betti), ad Aulla alle 12.30 (Piazza Cavour) e alle 16 a Lucca alla Casermetta del Baluardo San Salvatore.

Lunedì 31 agosto previste le tappe di Prato (ore 9) in Piazza del Pesce, Pistoia al Ristorante La Bottegaia in Piazza Duomo (ore 10.30). Il Tour si concluderà al Polo Tecnologico di Navacchio, a Cascina (ore 11.30).

Fonte: Ufficio stampa