Consegnati nuovi appartamenti di edilizia popolare realizzati nella Rsa Villa Serena a Montaione

Alla presenza del Sindaco del Comune di Montaione, Paolo Pomponi, sono stati consegnati i primi appartamenti, dei 16 complessivi, realizzati all’interno del complesso della RSA Villa Serena di Montaione

Si tratta di cittadini di tutti i Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, che hanno presentato domanda specifica per vivere in questi alloggi popolari “speciali”, partecipando ad un bando degli 11 Comuni associati, riservato specificatamente ad anziani e soggetti fragili.

“Si tratta di un intervento sicuramente innovativo - afferma il Sindaco Pomponi - in quanto si consente alle persone che vi andranno ad abitare, sia di vivere in modo autonomo tra le mura della casa assegnata, che di usufruire della socializzazione e dei servizi presenti nella struttura di Villa Serena. Il concetto di andare a vivere in case abbinate a servizi, si sta allargando anche al settore privato, ed è un motivo di vanto per i Comuni, poterlo estendere anche all’edilizia pubblica”.

Il recupero dei piani 3 e 4 dell’edificio “A” del complesso Villa Serena, è stato possibile grazio ad un contributo della Regione Toscana, di oltre un milione di euro.

Il Presidente di Publicasa, Luigi Palandri, che ha progettato e realizzato l’intervento di recupero degli appartamenti, e che si occuperà della gestione spiega che “i 16 nuovi alloggi, di cui la metà riservati alla mobilità e quindi a chi è già assegnatario delle case popolari, sono raggiungibili con ascensore, e qualificati ad alta efficienza energetica, in quanto dotati di impianto fotovoltaico e solare, di cappotto termico ed infissi ad alta efficienza energetica, che combinati, consentiranno un notevole risparmio sui costi energetici, che rappresentano la spesa più pesante dell’abitare”.

Fonte: Comune di Montaione