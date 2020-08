Passeggiata medioevale, la seconda sarà da Vinacciano a Casalguidi

"All'ombra della Romea strata" . Torna domenica 30 agosto l'appuntamento con le passeggiate medioevali, iniziativa organizzata dall'associazione culturale Cultura et Historia Mundi di Capannori e in collaborazione con la Pro Loco di Serravalle e con il patrocinio del Comune di Serravalle Pistoiese. La seconda passeggiata sarà da Vinacciano a Casalguidi con ritrovo fissato per le 16 alla chiesa dei Santi Lucia e Marcello da Vinacciano. Alle 16.15 la partenza della camminata con la rievocazione storica degli antichi mestieri medioevali documentati nel territorio. L'arrivo a Casalguidi è previsto per le 18.15.

La partecipazione alle camminate è gratuita con prenotazione obbligatoria, è disponibile il servizio navetta su prenotazione a partire dalle 19.10 per raggiungere il luogo di partenza.

Per informazioni e prenotazioni: 0573/917308. Cell. 338/6685749.

Email: turismo@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Fonte: Ufficio Stampa