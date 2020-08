Razzismo, rifiuta di farsi servire da addetta Coop perché nera: segnalato in procura

Un brutto episodio di razzismo quello avvenuto a Pistoia in una Coop lo scorso 20 agosto. Un cliente ha rifiutato di essere servito al banco gastronomia da una dipendente Coop di origine senegalese, addetta al banco "perché nera". Questa la motivazione addotta. Ed è per questo che l'episodio, che ha destato sconcerto ed è stato fermamente condannato da sindacati e società civile, è arrivato in Questura.

La Questura di Pistoia, a seguito accertamenti, ha identificato e segnalato alla locale procura della repubblica l'autore della condotta.