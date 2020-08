Zona Fila a Peccioli, Bagnoli (FdI): "Alle aziende manca allaccio a rete del gas"

“Una vergogna, se il Comune non può intervenire, lo faccia al più presto la Regione Toscana con fondi strutturali per il sostegno alle circa 60 aziende di questo distretto che danno lavoro a 500 persone”.

“Nella zona industriale della Fila, nel Comune di Peccioli, ci sono una sessantina di aziende, alcune a conduzione familiare altre ben strutturate che danno lavoro a circa 500 persone. Una zona in cui gli imprenditori si sono rimboccati le maniche nonostante la crisi ma purtroppo questi imprenditori vivono da tempo una grande mancanza: non hanno l’allaccio alla rete del gas. Un problema grave perché per molte di loro finalizzato alla produzione. Se il comune non può risolvere questo annoso problema, intervenga la regione con fondi strutturali a sostegno delle imprese. Anche questi sarebbero grandi segnali di attenzione per il nostro tessuto produttivo che è un’eccellenza toscana”.

Fonte: Ufficio Stampa