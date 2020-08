Nek in concerto al Twiga senza mascherina: è polemica

https://www.facebook.com/andreascanzi74/videos/682421382484006/

Polemica per il concerto privato che Nek ha tenuto al Twiga Versilia, locale che si trova a Pietrasanta. Tweet, post, commenti sono piovuti sui social contro la scelta di tenere un evento, seppur in forma privata, che potrebbe scatenare un focolaio. Nel video che circola online si nota come le persone presenti non indossino mascherina, pur non mantenendo le distanze di sicurezza.

Intanto fa ancora discutere la notizia della chiusura delle discoteche e dei locali da ballo per prevenire la diffusione del contagio da coronavirus. Il Billionaire di Porto Cervo, di Flavio Briatore, si è rivelato essere un focolaio, e lo stesso imprenditore è risultato positivo al coronavirus. In Toscana invece è la discoteca Seven Apples, in Versilia, a essere diventata un focolaio per molti giovani risultati positivi. Gli stessi lettori di gonews.it hanno risposto al sondaggio settimanale schierandosi a favore della chiusura delle discoteche.

Allora cos'ha di diverso il Twiga? Perché il noto cantante Nek, affezionato al locale di Pietrasanta, ha potuto tenere un concerto privato? Daniela Santanchè si è detta subito contraria con la decisione del Governo di chiudere le discoteche.

Il sindaco di centrodestra della cittadina balneare, Alberto Stefano Giovannetti, interviene: "Invito tutti a rispettare le regole e il buonsenso. Vale da sempre per il Twiga, come per qualsiasi altro locale o attività, della mia città. Ho sempre sostenuto che le discoteche non andassero chiuse, e lo confermo ancora, purché ci sia uno scrupoloso rispetto delle normative e dei protocolli anti-Covid. Le situazioni, in ogni caso, vanno contestualizzate e conosciute. È evidente che ci siano aspetti anche strumentali attorno a questo caso. Invito tutti alla responsabilità".

Il locale, già ieri, 27 agosto, ha reso noto che tutto il personale dipendente è risultato negativo al tampone Covid-19.

Il senatore del M5s Francesco Berti segnala l'accaduto alla procura di Lucca e commenta: "Il locale in questione è il Twiga della Santanchè, senatrice di Fratelli d’Italia e di Briatore, che adesso è in ospedale positivo al covid. Perché alcuni si sentono al di sopra regole? Per loro le regole non valgono? Il locale deve essere chiuso. Nessuno può permettersi di giocare con la salute pubblica".

Il giornalista Andrea Scanzi, denuncia l'accaduto e posta il video in questione: "La Santanché aveva spiegato che non avrebbe chiuso il suo (e non solo suo) Twiga perché «I ragazzi ci possono andare, possono stare seduti ai tavoli, possono bere. L’unica cosa che non possono fare è ballare». Vero. La legge dice questo.

E guardate infatti come, dopo la chiusura delle discoteche, al Twiga hanno rispettato il distanziamento sociale e le mascherine. Guardate come stanno tutti seduti e non ballano. Un bell’assembramento gigantesco, tipico di chi ha capito la lezione del focolaio-Billionaire e di chi rispetta le regole.

Ora: gliela facciamo una bella multa a Nostra Signora della Prostatite e al mirabile consesso".