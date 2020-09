Entrano in kayak nella grotta della Foca monaca: due turisti multati all'Isola di Capraia

Sono entrati in kayak nella grotta della Foca monaca all'Isola di Capraia, non osservando il divieto emesso dall'ordinanza del presidente del Parco nazionale Arcipelago Toscano dopo i recenti avvistamenti del raro animale avvenuti qualche mese fa. Per questo due turisti sono stati multati dalla guardia costiera nei giorni scorsi.

Le telecamere di videosorveglianza avrebbero infatti ripreso i due turisti entrare nell'area interdetta per l'avvistamento del più raro mammifero marino in Europa, assente dall'isola da decine di anni. I due, in vacanza a Capraia, sono stati rintracciati e hanno ammesso di essere entrati nella grotta.

L'ordinanza del Parco vieta, per tutelare l'animale, l'accesso con ogni mezzo e in ogni forma nel tratto di mare tra Punta della Cote a nord e Baia a sud di Punta della Cote, nella costa occidentale dell'Isola di Capraia.

