A San Miniato si fa scuola al museo: la presentazione col vice ministro Ascani

A pochi passi dal nucleo originario di San Miniato, ovvero San Genesio, troverà spazio un'aula di una scuola di Ponte a Elsa. La classe 2ª della scuola primaria Collodi si sposterà all'interno del Museo di San Genesio, una scelta nata dalla necessità di ripensare gli spazi educativi a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 'Una scuola al Museo', questo il nome del progetto, è stato presentato oggi, sabato 5 settembre, proprio vicino al sito archeologico sanminiatese alla presenza anche dell'onorevole Anna Ascani, vice ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Ascani, che nel tardo pomeriggio ha presenziato anche a un incontro sulla scuola a La Scala, ha ribadito l'importanza di misure come quella di San Miniato, a poco più di una settimana dalla prima campanella in Toscana. Proprio la vice ministra ha detto: "Dobbiamo garantire istruzione e salute, per questo si ha bisogno di nuovi spazi. Avere una scuola-museo significa capire che oggi la scuola ha un ruolo diverso e più complicato. Per svolgerlo necessita di spazi così. Bisogna continuare a lavorare sulle informazioni e come quel dato e quella conoscenza influiscono sui singoli. Il 14 ripartiamo e sarà solo un inizio, la scuola è la priorità".

I ragazzi e le ragazze della classe seconda (15 in totale) rimarranno al Museo fino alla fine dell'emergenza. Il progetto è in piedi con la collaborazione dell'Università di Pisa e della Soprintendenza Archeologica di Pisa. I lavori al Museo sono costati circa 20mila euro e non hanno impattato sulla struttura, andando addirittura a amplificarne alcune funzionalità. Potranno essere previsti laboratori su museologia o archeologia con esperti del settore. Inoltre a breve partiranno anche i lavori per la copertura degli scavi, finanziati da un bando europeo, in modo da renderli visitabili tutto l'anno come ha ricordato l'assessore Marzia Fattori.

"Per noi è sempre stato un valore la diffusione delle nostre scuole, è l'anima delle nostre scuole. È stata una grande collaborazione, soprattutto in una zona che ha un bel legame con la città. Leghiamo scuola e museo spero anche per il futuro" ha detto il sindaco Simone Giglioli. Soddisfatto anche il dirigente scolastico Andrea Fubini: "Il progetto è nato qualche mese fa, un 'seme' che abbiamo piantato e che come risposta ha portare la didattica fuori e in sicurezza. È un progetto di comunità che avrà al suo interno un orto didattico, un percorso negli scavi e altro ancora".

