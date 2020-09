Muore 25enne per mix di droghe, arrestato 55enne

Avrebbe venduto la droga al 25enne Samuele Ventrella e al padre Gerardo il 2 agosto scorso, causando la morte del primo e lesioni gravissime al secondo. Per questo un 55enne italiano è stato arrestato dai carabinieri di Lido di Camaiore. La misura cautelare è stata emessa dal gip del tribunale di Lucca. Vi sarebbero gravi indizi di colpevolezza a carico dell'arrestato. I reati sono spaccio di stupefacenti e morte come conseguenza di altro delitto.

Gerardo Ventrella e suo figlio Samuele, subito assistiti, manifestarono, già nell'immediatezza dei soccorsi, chiari sintomi di intossicazione dovuta ad un mix di stupefacenti, e precisamente cannabis e cocaina, fanno sapere ancora gli investigatori. Il primo fu ricoverato in prognosi riservata ed in pericolo di vita presso l'ospedale Versilia mentre il giovane, condotto in arresto cardiaco all'ospedale Opa di Massa, morì poco dopo l'arrivo al nosocomio.