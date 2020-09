Giochi della gentilezza a Calenzano, per partecipare basta inviare un disegno a tema

L'assessorato alla gentilezza del Comune di Calenzano ha aderito alla proposta dell'Associazione di Promozione Sociale Cor et Amor di partecipare alla 5ª edizione della Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza che si svolgerà dal 20 al 23 Settembre 2020.

Possono partecipare i bambini da 3 a 10 anni. Dovranno realizzare un disegno sulla metafora del cibo, nel quale possono immaginare cosa rappresenta per loro la gentilezza e metterlo su un piatto. Può non essere cibo, ma qualsiasi cosa evochi per loro la parola gentilezza.

Sul sito del Comune si può scaricare il format del piatto e disegnare ciò che rappresenta meglio una delle seguenti portate del Menù della Gentilezza (non deve necessariamente essere una pietanza):

· ANTIPASTO la generosità

· PRIMO l'attenzione

· SECONDO la fiducia

· CONTORNO la bellezza

· DESSERT la collaborazione

I disegni, con nome e titolo, devono essere inviati entro il 20 settembre:

1. per e-mail al seguente indirizzo: gentilezzaepariopportunita@comune.calenzano.fi.it

2. oppure con un messaggio alla pagina FB del Comune di Calenzano

Dal 20 al 23 settembre 2020 i lavori inviati verranno inseriti e pubblicati sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune, oltre che sul sito www.igiochidellagentilezza.it

Sui disegni non deve esserci nessuna immagine dei bambini.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa