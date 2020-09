Annullato il concerto dei Massimo Volume al Teatro Romano di Fiesole

È annullato il concerto dei Massimo Volume in programma giovedì 17 settembre al Teatro Romano di Fiesole.

“Per un piccolo infortunio accorso a un membro della band siamo costretti ad annullare il concerto previsto per oggi, 17 settembre, a Fiesole – spiega la band in una nota - resta per ora confermata la data di domani a Bologna per Tutto Molto Bello, ma sarà nostra premura avvertirvi per tempo se le cose dovessero andare in altro modo”.

Chi ha acquistato il biglietto in prevendita può chiederne il rimborso presso lo stesso punto vendita che ha rilasciato il tagliando. Chi ha comprato il biglietto online può inoltrare una mail di richiesta rimborso all’indirizzo di posta elettronica che ha inviato conferma della transazione.

Per ulteriori informazioni info@dnaconcerti.com

Fonte: Ufficio Stampa