lo Sport in Festa a Fiesole

Una giornata di festa dedicata allo Sport come strumento di socialità, di crescita e di coesione, oltre che di benessere per tutte e tutti, ad ogni età. Questo il senso della grande Festa dello Sport che il Comune di Fiesole, in collaborazione con il CONI, organizza per sabato 28 settembre.

Si inizia sabato mattina alle 10.00: nella Sala del Basolato di piazza Mino, ci sarà un convegno sull'impiantistica sportiva, tema centrale in un contesto come quello fiesolano, in cui sono tante le Associazioni che gestiscono impianti comunali.

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, nell'Area Archeologica, le Associazioni sportive del territorio presenteranno al pubblico le proprie attività, offrendo ai partecipanti la possibilità di sperimentare le tante discipline sportive.

“Quella di sabato vuole essere un’occasione per tutte e tutti per avvicinarsi alla pratica sportiva, entrando in contatto con le tante e belle realtà che compongono il nostro ricco tessuto associativo, e per mettere in luce la varietà e la completezza dell’offerta sul territorio”. Così l’Assessore allo Sport Francesco Sottili raccontando la manifestazione: “Non sarà sicuramente un evento sporadico ma vogliamo che diventi un appuntamento fisso per lo sport fiesolano e non solo. Una particolarità della manifestazione di sabato è anche quella della cornice della manifestazione, ovvero la nostra Area Archeologica. Ci auguriamo di vedere persone di ogni età muoversi tra gli stand delle associazioni sportive e scoprire, insieme a discipline magari prima poco conosciute, anche la storia di Fiesole, in uno degli spazi più suggestivi e scenografici del nostro territorio.”

Nei vari stand allestiti nell’Area Archeologica, che per l’occasione sarà aperta gratuitamente al pubblico a partire dalle 15.30, si potranno provare i più diversi sport: dal calcio e il tennis alla ginnastica artistica e la danza nelle sue varie declinazioni, come la danza moderna, l’hip hop, la danza sportiva e anche la danza aerea; e ancora mini basket, fitness, pallavolo, baseball, pentathlon moderno, pugilato, corsa per ipovedenti, taekwondo e podismo. Inoltre ci sarà anche la Federazione Medici Sportivi che effettuerà test spirometrici gratuiti alle e ai partecipanti, per sottolineare l’importanza di una pratica sportiva responsabile e consapevole.

Fonte: Ufficio Stampa