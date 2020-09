Nasce l'Associazione Clock, raccoglie i centri per l'innovazione toscani

Lo scorso martedì 15 settembre si è costituita l’associazione CL.O.C.K. (Cluster of Clusters for Knowledge) tra alcuni centri toscani per l’innovazione e il trasferimento tecnologico: ASEV – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa di Empoli, Consorzio Polo Tecnologico Magona di Cecina, COSVIG – Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche, NAVIGO di Viareggio, Toscana Life Sciences di Siena e LUCENSE di Lucca.

Presidente è il Dr. Luigi Lazzareschi, A.D. del Gruppo Sofidel (secondo gruppo in Europa nel settore del tissue), e Vice Presidente l’Ing. Vincenzo Poerio, Presidente del Distretto Tecnologico per la Nautica e Portualità Toscana.

L’associazione nasce a seguito del protocollo d’intesa sottoscritto nel dicembre 2019 tra i 6 centri e la Regione Toscana, interessata a promuovere interventi a sostegno dei sistemi territoriali di innovazione per favorire il mantenimento e l’incremento della competitività delle imprese.

Obiettivi dell’associazione CL.O.C.K. sono la condivisione delle conoscenze, competenze, dotazioni e strumenti per massimizzarne la produttività, evitando duplicazioni, in un’ottica di intelligenza economica, e l’impulso all’integrazione tra ricerca-formazione-innovazione-imprese. Per questo favorisce trasversalità, creatività, internazionalità e diffusione delle opportunità e buone pratiche, attraverso specifiche azioni, anche valorizzando il rapporto con le Università e gli altri Organismi di Ricerca.

L’associazione è aperta all’ingresso di nuovi soci che abbiano struttura organizzativa e finalità affini a quelle dei fondatori.

Fonte: Ufficio stampa