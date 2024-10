Il gruppo Sesa acquista la maggioranza del capitale Greensun: prevista fusione con la controllata Pm Service

Sesa ("SESA" – SES.MI), operatore di riferimento nel settore Digital Technology, System Integration e Business Application per il segmento business, con circa Eu 3,2 miliardi di ricavi consolidati e 5.700 dipendenti al 30 aprile 2024, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto attraverso la controllata PM Service S.p.A. (“PM Service”) di una partecipazione pari al 66% del capitale di Greensun S.r.l. (“Greensun”), rafforzando così le proprie competenze nel settore delle tecnologie per l’efficientamento energetico.

Tale acquisizione rappresenta lo step iniziale dell’integrazione tra PM Service e Greensun; in seguito, si prevede infatti il concambio delle quote residue del 34% detenute dai soci fondatori di Greensun in PM Service e la fusione per incorporazione di Greensun in PM Service, dando vita ad un operatore di riferimento sul mercato nazionale con ricavi annuali attesi per circa Eu 310 milioni e prospettive di crescita sui mercati europei, ponendo le basi per una valorizzazione autonoma ed ulteriore nel medio-lungo termine.

A seguito dell’operazione, Sesa, attraverso la controllata totalitaria Computer Gross, manterrà una partecipazione di circa il 70% del capitale della società derivante dalla fusione tra PM Service e Greensun.

L’esecuzione dell’operazione è sospensivamente condizionata al rilascio del provvedimento di autorizzazione alla concentrazione da parte dell’autorità nazionale antitrust AGCM.

Greensun, con un capitale umano di circa 50 risorse e sede a Reggio Emilia, offre tecnologia e servizi di assistenza specialistica per il risparmio energetico con ricavi consolidati annuali attesi nell’esercizio al 31 dicembre 2025 di circa Eu 130 milioni, un Ebitda margin del 5% circa ed una Posizione Finanziaria Netta attiva (liquidità netta) al closing pari a circa Eu 9 milioni.

L’acquisizione è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa (con un enterprise value su base 4,75x Ebitda) ed il coinvolgimento operativo dei Managing Partners e fondatori di Greensun, che a seguito del concambio resteranno coinvolti a lungo termine nel capitale della società derivante dalla business combination, condividendo obiettivi di crescita sostenibile di competenze e specializzazioni anche a livello europeo.

L’operazione di partnership con Greensun si inserisce nell’ambito della più ampia strategia del Gruppo Sesa di investimento in progetti orientati all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale, intrapresa nel 2021 con l’acquisto da parte della controllata totalitaria Computer Gross del 70% del capitale di PM Service, società con ricavi 2021 pari a circa Eu 30 milioni e ricavi attesi nell’esercizio al 30 aprile 2025 pari a circa Eu 180 milioni.

L’operazione di business combination tra PM Service e Greensun, principali distributori di prodotti legati alle energie rinnovabili in Italia, porta alla creazione di un operatore di riferimento nel settore a livello nazionale con prospettive di espansione sul territorio europeo anche grazie alla controllata Greensun Adria, attiva sui mercati della Croazia e Slovenia, e della partecipata Greensun East Europe, combinando l’esperienza decennale e le competenze tecnologiche di entrambe le aziende e mettendo a disposizione dei clienti soluzioni innovative nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.

L’attesa stabilizzazione del mercato risulta guidata dalla transizione verso un'economia a basse emissioni e sostenuta da politiche europee e globali a favore della decarbonizzazione. La domanda attesa di soluzioni energetiche sostenibili è altresì alimentata dalla progressiva diminuzione dei costi delle tecnologie, che offre opportunità significative di crescita e innovazione.

Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita, sia in termini di risorse che di competenze digitali, attraverso M&A industriali bolt-on.

“Diamo il benvenuto alle persone di Greensun all’interno dell’organizzazione di Computer Gross e del Gruppo Sesa. L’operazione consente di rafforzare il nostro settore Digital Green, al fine di cogliere appieno tutte le opportunità riservate dal mercato dell’efficientamento e del risparmio energetico, sempre più convergente con le soluzioni offerte dalle tecnologie digitali”, ha affermato Duccio Castellacci, CEO di Computer Gross.

“Unendo le preziose forze delle nostre rispettive società costruiamo il maggiore polo italiano di offerta specializzata di tecnologia rivolto alla green economy, consolidando il settore Digital Green all’interno del Gruppo Sesa, con l’obiettivo di valorizzare le nostre competenze e cogliere le opportunità di un mercato di cui attendiamo una ripresa del percorso di crescita, dopo la forte accelerazione del biennio 2021-2022 ed il rallentamento nel 2023 e 2024”, hanno affermato Marco Sangiorgi e Massimo Innocenti, rispettivamente Presidente e Managing Partner di PM Service e Massimiliano Cocconi e Paolo Benevelli fondatori e Managing Partner di Greensun.

“Imprese ed organizzazioni sono in forte evoluzione verso modelli digitali, con un crescente e definitivo orientamento alla sostenibilità ambientale ed alla salvaguardia delle risorse naturali. L’operazione di business combination tra due operatori leader di mercato, all’interno del Gruppo Sesa, consentirà di costituire un centro di eccellenza di riferimento, a supporto dell’evoluzione di imprese ed organizzazioni verso la sostenibilità, sulla base di un percorso di consolidamento e sviluppo industriale”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

