Regionali e comunali 2020, Zingaretti in Toscana

Domani, giovedì 17 settembre, arriva in Toscana il segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti, a sostegno della campagna per le elezioni regionali e comunali del prossimo fine settimana.

La giornata in Toscana inizia alle 11.30 al gazebo del Pd di Viareggio in Viale Capponi, angolo via Vespucci, con il candidato presidente di Regione Eugenio Giani, il sindaco Giorgio Del Ghingaro e i candidati per le elezioni regionali e comunali.

Alle 16.30 Zingaretti sarà al volantinaggio del Pd a Pisa in corso Italia, angolo piazza Vittorio Emanuele, insieme alla segretaria regionale Simona Bonafè.

Alle 17.30 si sposterà a Livorno in piazza Cavallotti per un evento pubblico con il sindaco Luca Salvetti.

Alle 19 il segretario PD sarà a Lucca con il sindaco Alessandro Tambellini in Piazza Napoleone.

Alle 21 infine, Zingaretti e il candidato presidente Eugenio Giani chiuderanno la campagna elettorale del PD di Pistoia in Piazza Duomo con i candidati del Pd al consiglio regionale, la segretaria regionale Simona Bonafé e quello provinciale Pier Luigi Galligani.

