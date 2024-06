Elezioni Comunali Toscana, i risultati UFFICIALI

GAMBASSI TERME: SCONFITTO IL CENTROSINISTRA, LA CIVICA DI SERGIO MARZOCCHI PER 114 VOTI BATTE L'ASSESSORA USCENTE SAMANTA SETTEDUCATI. È LA PRIMA VOLTA DAL DOPOGUERRA NELL'EMPOLESE VALDELSA

MONTELUPO FIORENTINO: IL CENTROSINISTRA PASSA CON SIMONE LONDI SINDACO

MONTESPERTOLI: ALESSIO MUGNAINI RIELETTO SINDACO

VINCI: DANIELE VANNI NUOVO SINDACO DI VINCI

CAPRAIA E LIMITE: ALESSANDRO GIUNTI RIELETTO PER IL TERZO MANDATO

CERRETO GUIDI: SIMONA ROSSETTI RIELETTA PER IL TERZO MANDATO

Capannoli (Pisa): riconfermata la sindaca uscente Cecchini 'scaricata' dal Pd

Cantagallo (Prato): riconfermato il sindaco Bongiorno

Careggine (Lucca): eletta la sindaca Lucia Rossi con l'82,29% dei voti

Vagli Sotto (Lucca): eletto con un plebiscito Mario Puglia, storico sindaco. Ha avuto l'89,75% dei voti

Molazzana (Lucca): il sindaco sarà Talani, ha preso l'89,35%. Ha battuto Simonini

Minucciano (Lucca): eletto Nicola Poli con l'89,08%

Chianni (Pisa): eletto il sindaco Giacomo Tarrini. Era il solo a gareggiare, al voto il 63,34% degli elettori.

Montieri (Grosseto): Nicola Verruzzi eletto con il 65,58% dei voti per la lista Guardare Avanti

Castellina in Chianti (Siena): Giuseppe Staccini vince con il 52,6% dei voti con la lista Per Castellina

Chiusdino (Siena): eletta con percentuali bulgare Luciana Bartaletti (88,43%), la lista è Sviluppo Sostenibile Insieme.

Badia Tedalda (Arezzo): Alberto Santucci prende il 56,11% con la Lista Civica di Unità COmunale 3

Bucine (Arezzo): tre i candidati, vince Paolo Nannini con il 38,41% dei voti. Poco sotto con il 32,23% Emiliano Taranghelli

Chiusi della Verna (Arezzo): Giampaolo Tellini è sindaco con il 51,79%

Ortignano Raggiolo (Arezzo): un solo candidato, Emanuele Ceccherini, che vince per il 79,91% degli elettori che hanno votato.

Talla (Arezzo): anche qui un solo candidato, Eleonora Ducci, che vince perché al voto sono giunti uil 75,03% degli elettori.

Isola del Giglio (Grosseto): Armando Schiaffino vince nell'isola con il 50,35% dei voti. Uno di scarto di 5 voti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO