Riconferma De Caro sindaca per Monsummano Terme

A Monsummano Terme adesso sono ufficiali i risultati delle elezioni del 9 e 10 giugno. A guidare il comune della Valdinievole sarà ancora Simona De Caro, a capo della coalizione di centrosinistra. Ha ottenuto il 56,49% dei voti. Ha battuto Paolo Venturini, che a capo della coalizione di centrodestra si prende il 36,44% dei voti.

Non si andrà al ballottaggio dato che il vincente ha superato il 50% dei voti. Monsummano Terme ha più di 15mila abitanti quindi l'ipotesi ballottaggio non era da scartare.

Sono quattro le persone in ballo nel comune termale: Simona De Caro è la sindaca uscente e la candidata alle prossime elezioni comunali di Monsummano della primavera 2024; tre le liste che la sostengono: Partito Democratico, Simona De Caro sindaco di tutti e Insieme per De Caro sindaco. Paolo Venturini è il candidato a sindaco di Monsummano Terme per il centrodestra, in una coalizione di cui fanno parte, insieme alla lista civica Venturini Sindaco, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e la lista Giuseppe Mignano Per Venturini. Alberto Graziani si candida e è sostenuto dal Movimento 5 Stelle. Angelo Di Bianca è con il Partito comunista italiano.