Marco Breschi sindaco di Sambuca Pistoiese

Sabato 8 e domenica 9 giugno non si è votato solo per le europee, molti comuni in Toscana hanno rinnovato il consiglio comunale. Alle urne anche cittadini e cittadine di Sambuca Pistoiese. Ora sono ufficiali i risultati della tornata elettorale per le comunali.

A vincere è Marco Breschi. Ha ottenuto il 71.85% dei voti e otterrà 7 seggi. Ha battuto Maurizio Pasquinelli, che a capo della coalizione Noi per Sambuca si prende il 28.15% dei voti e 3 seggi.

Si trattava di una corsa a due tra centrodestra e centrosinistra, dopo che era ufficiale la non ricandidatura del sindaco Fabio Micheletti. Non erano presenti altre candidature.