Ferdinando Betti confermato sindaco a Montale

Sabato 8 e domenica 9 giugno non si è votato solo per le europee, molti comuni in Toscana hanno rinnovato il consiglio comunale. Alle urne anche cittadini e cittadine di Montale, in provincia di Pistoia. Ora sono ufficiali i risultati della tornata elettorale per le comunali.

A vincere è di nuovo Ferdinando Betti, a capo della coalizione di centrosinistra. Ha ottenuto il 39.01% dei voti e otterrà 11 seggi. Ha battuto Lorenzo Bandinelli, che a capo della lista di cdx Noi per Montale si prende il 32,52% dei voti e 3 seggi. Terzo con 2 seggi (e poco meno del 29%) il civico Nincheri.

Erano tre i candidati, come si è notato. Ferdinando Betti, sindaco uscente, ha presentato i candidati della sua lista di centrosinistra denominata "Montale concreta": alleanza tra Partito Democratico, Partito Socialista, Italia Viva e la lista civica Vivere Montale Per il centrodestra si candidava invece Lorenzo Bandinelli con la lista Noi per Montale. Con la lista civica Montale Rinasce si candidava Sandro Nincheri.