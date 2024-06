Giglioli contro Altini, sarà ballottaggio a San Miniato

Si aprono le urne dopo le elezioni. A San Miniato ancora non c'è un sindaco definito e definitivo, si andrà al ballottaggio che si terrà il weekend del 24 giugno. A San Miniato la popolazione è superiore ai 15mila abitanti quindi è previsto il ballottaggio. Sarà tra centrodestra e centrosinistra.

Simone Giglioli, che guida una lista di centrosinistra col PD, è il primo per preferenze. Ha circa il 41%, una percentuale simile a quella di cinque anni fa. Andrà a sfidare di nuovo Michele Altini, come l'ultima volta: il candidato del centrodestra ha ottenuto poco più del 30%.

A San Miniato erano molte le liste alle elezioni. Dopo la vittoria alle primarie Pd, il sindaco uscente Simone Giglioli era di nuovo candidato per un secondo mandato per il Pd e altre due liste di cdx; Lucio Gussetti era il candidato sindaco per due civiche; il centrodestra unito invece supportava ancora Michele Altini, già candidato nel 2019; l'ex assessora Marzia Fattori si era candidata con la lista Riformisti per San Miniato; ancor più a sinistra la sigla Filo Rosso con candidata Veronica Bagni, ex consigliera comunale nel quinquennio 2014-2019.

Per il resto dei voti colpisce l'exploit della sinistra di Filo Rosso con Bagni, che ha preso più voti di Gussetti e delle sue due civiche.