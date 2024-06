Ballottaggio Collesalvetti tra Paoli e Fredianelli

Sono stati resi noti i risultati delle elezioni del 9 e 10 giugno. A Collesalvetti si andrà al ballottaggio dato che il 'primo' non ha superato il 50% dei voti. Il comune ha più di 15mila abitanti quindi l'ipotesi ballottaggio era da prendere in considerazione. Si tornerà a votare tra due settimane.

Queste le percentuali prese nella tornata elettorale dell'ultimo weekend: PAOLI SARA 27,08%

FREDIANELLI CARLO 22,01%

RELLI FRANCESCO 21,61%

MARCIS EMANUELE 21,01%

BENEDETTI ALBERTO 8,29%

Il sindaco uscente Adelio Antolini non si ricandida. Era Sara Paoli la candidata sindaco del centrosinistra con le liste Partito Democratico, Riformisti per il Futuro, Per una donna sindaco. Carlo Fredianelli, candidato sindaco del centrodestra, era sostenuto da Buonsenso in Comune, Lega Collesalvetti, Forza Italia, Fratelli d'Italia. Alberto Benedetti era candidato sindaco di La sinistra di Collesalvetti. Emanuele Marcisera alla guida di Cittadini in Comune per Collesalvetti. Francesco Relli era candidato sindaco per Collesalvetti Civica, Progetto Civico e Insieme per Stagno e Guasticce.