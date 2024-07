Incendio in un’officina di riparazione auto a Stagno, ferito un anziano

Oggi è scoppiato un incendio in un capannone che ospita un’officina di riparazione auto a Stagno, nel comune di Collesalvetti. Una persona anziana è rimasta leggermente ferita ed è stata curata sul posto dal 118. Le cause dell’incendio, iniziato prima delle 10, sono ancora in fase di accertamento. L'incendio ha causato gravi danni al capannone, ai mezzi presenti e ha danneggiato lo scafo di una barca in manutenzione in un vicino cantiere. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con vari mezzi e supporto, insieme alle forze dell'ordine, alla polizia municipale e alla Protezione civile.