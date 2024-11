Polo chimico di Stagno: incontro per discutere di inquinamento e salute nell'area tra Pisa, Livorno e Collesalvetti

Finalmente, dopo ben 2 anni da quando è stata approvata la mozione che abbiamo presentato in Consiglio comunale a Pisa, e poi - con una iniziativa congiunta delle nostre liste - anche nei Consigli comunali di Livorno e Collesalvetti, si svolgerà la seduta congiunta delle Commissioni ambienti dei 3 Comuni.

L'argomento, come avevamo chiesto sarà: “Stato dell’arte e azioni da intraprendere per superare le criticità e tutelare l’ambiente, la qualità dell’aria e la salute delle persone che abitano nelle aree prossime al polo chimico imperniato sulla raffineria Eni di Stagno e al porto di Livorno”. La seduta si terrà lunedì 18 novembre alle 9 presso la sala convegni dell’Interporto a Collesalvetti e saranno presenti anche assessori e dirigenti dell’ambiente.

Si tratta di un passaggio assolutamente inedito, necessario e importantissimo, frutto dell'azione costante che insieme le nostre esperienze portano avanti a tutela della salute dei cittadini e delle cittadine e dell’ambiente. Sono servite le nostre opposizioni di sinistra e le liste di cittadinanza per fare un passo che l’ARPAT aveva già suggerito nel 2020: che le amministrazioni comunali si facessero parte attiva per riuscire ad ottenere una conoscenza approfondita e una valutazione chiara di quanto avviene. L'inquinamento non conosce infatti confini amministrativi.

Nella riunione di lunedì chiederemo che: 1) si apra ufficialmente e in forma permanente un confronto tra tutti gli enti interessati a livello locale, regionale e nazionale coinvolgendo anche le realtà potenzialmente responsabili degli inquinamenti e delle maleodoranze; 2) venga promossa una discussione pubblica approfondita e trasparente con la cittadinanza nei tre comuni; 3) si trovino le risorse perché vengano realizzate adeguate campagne di monitoraggio in tutte le aree interessate dalle emissioni.

Sono questi i primi passi da muovere e per farlo è anche necessario un’azione coordinata dei 3 Comuni interessati, in primo luogo per avere un quadro conoscitivo completo e aggiornato sugli inquinamenti e gli impatti che questi hanno sulla popolazione così da definire le azioni da intraprendere per superare le criticità.

Per questo rilanceremo anche la richiesta che il Governo, a partire dal Ministero della Transizione Ecologica, apra subito un tavolo con la Regione, i Comuni di Pisa, Livorno e Collesalvetti, la Capitaneria di porto, l'Autorità portuale, l'ARPAT e gli altri enti competenti, per affrontare la situazione agendo anche nei confronti delle imprese che operano a Stagno.

Infine, non possiamo non denunciare che 2 anni per riuscire a svolgere questa riunione è un tempo non ammissibile a fronte della gravità della situazione che è da anni denunciata da cittadine, cittadini, ed associazioni. Per questo lunedì poniamo con forza l’urgenza di assumere in quell’incontro delle azioni operative non più rinviabili.

Ciccio Auletta – consigliere comunale Diritti in comune Pisa: Una città in comune – Partito della Rifondazione Comunista

Valentina Barale – presidente Buongiorno Livorno

Emanuele Marcis – consigliere comunale Cittadini in Comune per Collesalvetti

Pietro Panciatici – consigliere comunale Buongiorno Livorno

Aurora Trotta – consigliera comunale Livorno Popolare

