Campatelli (csx) salta il ballottaggio: sindaco a Certaldo alla prima

Certaldo ha un nuovo sindaco, sono ufficiali i risultati delle elezioni dell'8 e 9 giugno. A guidare il comune della Valdelsa sarà Giovanni Campatelli, a capo della coalizione di centrosinistra. Ha ottenuto il 51,2% dei voti e otterrà 10 seggi. Ha battuto Pardo Cellini, che a capo della coalizione civica si prende il 29,72% dei voti e 3 seggi. Al terzo posto Masini (cdx) con il 19%.

Non si andrà al ballottaggio dato che il vincente ha superato il 50% dei voti. Castelfiorentino ha più di 15mila abitanti quindi l'ipotesi ballottaggio non era da scartare.

Giacomo Cucini, sindaco negli ultimi dieci anni, ha lasciato la carica dopo due mandati. A contendersi la poltrona di primo cittadino c'erano Giovanni Campatelli per il centrosinistra, per il centrodestra (FdI-Lega-FI) invece era presente Lucia Masini, per Più Certaldo e Iodonne invece Pardo Cellini.