Crespina Lorenzana, David Bacci eletto sindaco

Da pochi istanti è noto il risultato in provincia di Pisa per il comune di Crespina Lorenzana, dove l'8 e 9 giugno si è votato per il rinnovo del consiglio comunale.

A vincere l'elezioni è David Bacci, a capo della coalizione di centrosinistra, con il 59,22% dei voti (1.564). Ha ottenuto invece il 38,39% dei voti (1.014) Romboli Stefania con la lista civica Orizzonte Comune che si piazza al secondo posto. Terza posizione invece per Giuseppe Lavalle (Per non Fermarsi) con il 2,39% dei voti (63).