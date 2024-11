Provincia di Pisa, Vanni vice presidente. A Giglioli la delega all'ambiente

La Vicepresidente è Linda Vanni, Sindaca di Montopoli Valdarno, alla quale vengono attribuite le deleghe di Pianificazione dei servizi di trasporto pubblico in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato.

Ad Arianna BUTI, Sindaca di Buti, la delega a Società partecipate; Politiche per la Formazione e Fondazioni per l’Istruzione Tecnica Superiore ITS. A Simone GIGLIOLI, Sindaco di San Miniato, le deleghe a: Pianificazione territoriale di coordinamento; Tutela e valorizzazione dell’ambiente. Per Graziano PACINI, Sindaco di Pomarance, deleghe a: Gestione delle strade provinciali, ponti e viadotti dell’Area Valdera e Valdicecina; Protezione Civile. Per Matteo PUCCIONI, Consigliere Comunale di San Giuliano Terme, deleghe a: Gestione delle strade provinciali, ponti e viadotti dell’Area Pisana e Valdarno; Politiche di promozione della cultura della Legalità. Per Maria SCOGNAMIGLIO, Consigliera Comunale di Pisa, Programmazione provinciale della rete scolastica; Controllo dei fenomeni discriminatori e Promozione delle Pari Opportunità sul territorio provinciale; Orientamento al Lavoro; Politiche per la promozione della cultura della “Gentilezza”.