Sarà ballottaggio a Poggibonsi tra csx e cd, 18% di margine tra i candidati

Sono stati resi noti i risultati delle elezioni del 9 e 10 giugno. A Poggibonsi si andrà al ballottaggio dato che il 'primo' non ha superato il 50% dei voti. Il comune ha più di 15mila abitanti quindi l'ipotesi ballottaggio era da prendere in considerazione. Si tornerà a votare tra due settimane.

Queste le percentuali prese nella tornata elettorale dell'ultimo weekend:

CENNI SUSANNA 48,91%

PICARDI ANGELA 30,00%

LUCII CLAUDIO 13,65%

CHECCUCCI LORIANO 7,45%

Quattro erano i candidati in ballo a Poggibonsi: per il centrosinistra correva l'ex deputata Pd Susanna Cenni, per il centrodestra invece Angela Picardi, la lista Vivi Poggibonsi aveva puntato su Claudio Lucii mentre Rifondazione Comunista su Loriano Checcucci.