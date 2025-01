Poggibonsi approva il Bilancio di previsione: servizi tutelati e investimenti raddoppiati

Sedici milioni di euro di investimenti, servizi tutelati, nessun aumento di tasse e tariffe per i cittadini residenti. Approvato in Consiglio Comunale il Bilancio di previsione 2025. “Il primo Bilancio dalla nuova Amministrazione – dice la sindaca Susanna Cenni – Un Bilancio sano che cresce sia nella parte corrente che nella parte in conta capitale, con cui abbiamo operato alcune scelte nel rispetto del nostro programma di governo e nonostante la rigidità della spesa corrente e i tagli operati dal Governo centrale sui Bilanci degli enti locali”.

Il Bilancio di previsione 2025-2027 è stato illustrato in aula nella seduta del 29 dicembre da Fabio Carrozzino, vicesindaco e assessore al Bilancio. “Abbiamo approfondito il documento nella commissione competente e abbiamo sviluppato una proficua concertazione con i Sindacati, preludio di una approvazione del Bilancio entro l’anno per evitare al Comune di andare in esercizio provvisorio. Grazie – dice Carrozzino - al lavoro degli uffici e all’attività di recupero dell’evasione, utile a costruire margini di manovra, siamo riusciti a crescere pur dovendo fare i conti con le minori risorse a disposizione”.

Come è stato spiegato in aula ammonta a circa un milione di euro in quattro anni il taglio di risorse per il Comune di Poggibonsi operato con la Legge di Bilancio 2025 del Governo. Di questi, circa 210.000 sono risorse in meno nel 2025. Altri tagli hanno riguardato strumenti di sostegno come il Fondo Affitti, non rifinanziato nel 2024 dal Governo e che ha comportato un investimento di 200.000 euro da parte del Comune (sempre sul 2024). Altro elemento che ha inciso sul Bilancio è stato il necessario adeguamento Istat sui servizi che ha comportato un aumento di spesa a parità della prestazione; sulla mensa scolastica c’è stato un incremento di oltre 200.000 euro.

A fronte di queste minori entrate, tasse e tariffe per i residenti non sono state ritoccate. Ad essere rimodulata è stata la tassa di soggiorno i cui proventi andranno a finanziare parte della copertura del costo per la manutenzione di aree a verde pubblico relative a zone di interesse storico–artistico, per la promozione turistica, per iniziative culturali e di rivitalizzazione del centro storico, per il Cassero.

“Per quanto riguarda la spesa in conto capitale – dice Carrozzino - complessivamente sono oltre 16 milioni di euro le risorse investite, il doppio del 2024. Risorse in larga parte rappresentate dai quasi 10 milioni di euro del progetto “ABCura” che, con l’eccezione dell’Archeodromo il cui completamento è attualmente in gara, vede tutte le opere inserite nel 2025. Importante poi è l’investimento sulle infrastrutture per il sociale con 6,5 milioni di euro sul 2025 per il progetto di social housing in via Aldo Moro e per la progettazione dell’housing first a Villa del Bello”.

“Abbiamo costruito questo Bilancio ponendo una continua attenzione alle opportunità presenti nei bandi – dice la sindaca – anche non direttamente rivolti al Comune. Abbiamo operato alcune scelte su aspetti particolarmente rilevanti. Abbiamo scelto di tutelare il sociale anche nella spesa corrente con i contributi alla Fondazione Territori Sociali, con l’investimento sul Fondo Affitti ma anche con altri strumenti come l’attivazione del tavolo per le povertà e le risorse che ogni anno siamo impegnati a stanziare per aiutare le famiglie nel pagamento della Tari. Aumentano le risorse per il turismo in particolare per la valorizzazione dell’ufficio turistico. Aumentano e aumenteranno in maniera ancor più significativa le risorse per la Protezione Civile perché il sistema ha bisogno di essere rafforzato”.

“Va ribadito – puntualizza la sindaca – che le scelte del Governo stanno penalizzando gli Enti Locali e irrigidendo la spesa corrente tanto da rendere sempre più difficile fare delle scelte. E’ un tema sollevato da tutti i sindaci, di ogni schieramento, preoccupati per la possibilità di garantire i servizi nei prossimi anni”.

Il Bilancio di previsione è stato approvato con i voti positivi del Partito Democratico, della lista Futura e di Uniti per Poggibonsi e con i voti contrari di Rifondazione Comunista, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa

