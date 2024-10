Cittadinanza onoraria coi criteri dello Ius Scholae, l'iniziativa anche a Poggibonsi

“Approvata lunedì 30 settembre, dal Consiglio Comunale di Poggibonsi, una mozione, presentata dai gruppi consiliari di maggioranza, a sostegno del diritto di cittadinanza per i figli di stranieri nati nel nostro paese. La mozione è stata approvata, dopo un lungo dibattito, oltre che con i voti dei gruppi di maggioranza, PD, Futura per Susanna Cenni Sindaca e Uniti per Poggibonsi, anche con quelli di Rifondazione Comunista e Vivi Poggibonsi. La mozione impegna la Sindaca e la Giunta in tre direzioni: a sollecitare formalmente il Governo e il Parlamento affinché venga esaminata e approvata una riforma volta al riconoscimento del diritto alla cittadinanza ai minori stranieri nati in Italia o arrivati in Italia in giovane età, che abbiano completato un ciclo scolastico di cinque anni nel nostro Paese; a collaborare con associazioni e altre amministrazioni comunali vicine per sostenere campagne nazionali e iniziative locali di sostegno e vicinanza alle persone lontane dal loro paese di origine; a riconoscere, come atto simbolico, la cittadinanza onoraria ai bambini nati e residenti a Poggibonsi figli di immigrati stranieri quale auspicata premessa di un effettivo riconoscimento della cittadinanza italiana da parte della legislazione nazionale. “Il dibattito sulla cittadinanza ai minori stranieri che vivono e studiano nel nostro paese si è riacceso in estate a livello nazionale, ma per noi l’inclusione e la coesione sociale sono componenti fondamentali del nostro programma. – Commenta il gruppo di maggioranza del Consiglio Comunale di Poggibonsi- Non possiamo infatti ritenere il tema della cittadinanza distante dalla nostra esperienza amministrativa, anzi proprio nella nostra città, come abbiamo dimostrato con i dati che abbiamo inserito all’interno del testo della mozione, abbiamo molti minori che sono nati a Poggibonsi, parlano dialetto, frequentano le nostre scuole, ma non sono cittadini italiani. Riteniamo questa mozione un punto di partenza importante, un atto di civiltà, che speriamo possa contribuire, proprio a partire da una sollecitazione dei territori, a riaprire la riflessione politica nazionale e a raggiungere l’obiettivo del riconoscimento, non solo simbolico, ma effettivo, del diritto di cittadinanza ai minori stranieri nati o cresciuti in Italia.”