Cecchelli batte Boggi e diventa sindaco di San Giuliano Terme

In provincia di Pisa un comune ha scelto chi lo guiderà per i prossimi cinque anni. A San Giuliano Terme si è votato per le amministrative nell'ultimo weekend e ora il risultato è ufficiale.

Il sindaco sarà Matteo Cecchelli, a capo della coalizione di centrosinistra. Ha ottenuto più del 60% dei voti e quindi avrà anche la maggioranza dei seggi. Ha battuto Ilaria Boggi, che a capo della coalizione di centrodestra si è fermata circa al 35%.

Finita l'epoca di Sergio Di Maio, a San Giuliano Terme era un testa a testa tra cdx e csx. Il comune ha più di 15mila abitanti, era previsto ballottaggio, ma non avverrà dato che erano solo due le liste.