Moschi (Insieme per la Provincia di Pisa): "Il governo interverrà sulla viabilità della Val di Cecina"

"Buone notizie arrivano da Roma per l'annosa questione della viabilità volterrana. E più precisamente dalla VIII Commissione Ambiente del Senato dove, lo scorso giovedì, in sede di conversione del cosiddetto Dl Infrastrutture il Governo è stato accolto un ordine del giorno a prima firma del senatore Manfredi Potenti, il quale ha impegnato il Governo su due dei temi fondamentali e dibattuti per la viabilità della Val di Cecina".

A dirlo è il Consigliere provinciale Paolo Moschi (Insieme per la Provincia di Pisa).

"Nel documento, approvato, si legge l'impegno ad accelerare gli interventi che Anas dovrà svolgere sulla SS 68, all' interno del contratto di programma Anas-Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2021 - 2025. Tradotto: si dovranno ridurre i tempi per l'ammodernamento della statale 68 tra il bivio e Mazzolla e loc. San Francesco, quest'ultima bisognosa di risanamento".

"Molto attesa la novità riguardo il ritorno del treno: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con la Regione Toscana, ha accolto la richiesta di inserimento della tratta ferroviaria Saline di Volterra - Volterra tra quelle ad uso turistico e da ricostruire. Un via libera che rappresenta il segnale di svolta, con il quale sarà possibile attingere ai fondi disponibili per questa tipologia di ferrovie, e consentire l'ingresso anche di Fondazione FS. Infatti la Saline - Volterra rientra a pieno titolo nel settore delle ferrovie storiche, e la sua riattivazione rientra in un quadro più ampio di itinerari turistici ma anche di ripristino della linea Pisa - Volterra".

"Finalmente si concretizzano molti degli impegni presi nei mesi scorsi - commenta il consigliere provinciale Paolo Moschi - questo sarà un autunno 'caldo' per le nostre infrastrutture, motivo per cui ringrazio il Vice Ministro Rixi e il Senatore Manfredi Potenti per la costante attenzione al nostro territorio".

Fonte: Ufficio Stampa