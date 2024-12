Nuova frana sulla statale 68 a Volterra, la senatrice Zambito interroga il Ministro Salvini

“Ho depositato un’interrogazione urgente al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, per chiedere di mettere in campo iniziative urgenti per la riapertura della statale 68 all’altezza della frazione di Mazzolla, nel comune di Volterra. La strada, già aperta a traffico alternato da diverso tempo, è stata chiusa venerdì scorso da Anas dopo l’ennesimo movimento franoso. Si tratta di una situazione insostenibile perché la ss 68 è un’arteria strategica per il collegamento con la Val d’Elsa e la Val di Cecina”.

A dirlo è la senatrice pisana del Partito Democratico Ylenia Zambito, prima firmataria dell’interrogazione.

“E’ necessario che si attivino subito i progetti di manutenzione e messa in sicurezza della statale 68 e che sia riaperta al traffico in breve tempo. Le criticità – ha aggiunto la senatrice Pd – erano già state segnalate da mesi anche dal Sindaco di Volterra Giacomo Santi ma sono rimaste inascoltate”.

Fonte: Ufficio Stampa

