Ballottaggio apertissimo a Ponsacco tra Lupi e Gasperini

Sono stati resi noti i risultati delle elezioni del 9 e 10 giugno. A Signa si andrà al ballottaggio dato che il 'primo' non ha superato il 50% dei voti. Il comune ha più di 15mila abitanti quindi l'ipotesi ballottaggio era da prendere in considerazione. Si tornerà a votare tra due settimane.

Queste le percentuali prese nella tornata elettorale dell'ultimo weekend:

LUPI FABRIZIO 40,83%

GASPERINI GABRIELE 30,94%

D'ANNIBALLE FEDERICO 28,23%

Tre erano i nomi in ballo a Ponsacco, una volta finito il secondo mandato di Francesca Brogi. Tre liste a sostegno di Fabrizio Lupi, candidato del centrosinistra: PD, Lista Per Ponsacco con Paola Ferretti, Lista Ponsacco in Movimento con Fabrizio Lupi. Due invece le anime del centrodestra, una è sostenuta anche dalla Lega oltre alla lista Ponsacco SiCura e ha come candidato Gabriele Gasperini; tre civiche invece per Federico D'Anniballe, ovvero Lista civica Civitas Ponsacco Samuele Ferretti, Ponsacco nel cuore, Insieme Cambiamo Ponsacco.