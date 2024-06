Centrosinistra solido a Castelfiorentino: Giannì sindaca al primo turno

Sono ormai storia le elezioni del 9 e 10 giugno ed è certo che a Castelfiorentino si cambia sindaco. A guidare il comune della Valdelsa sarà Francesca Giannì, a capo della coalizione di centrosinistra. Non c'è ancora un dato ufficiale ma veleggia oltre il 60% dei consensi.

Ha battuto il centrodestra di Susi Giglioli che rimane verso il 25% delle preferenze.

Non si andrà al ballottaggio dato che il vincente ha superato il 50% dei voti. Castelfiorentino ha più di 15mila abitanti quindi l'ipotesi ballottaggio non era da scartare.

Alessio Falorni, sindaco negli ultimi dieci anni, ha lasciato la carica dopo due mandati. A contendersi la poltrona di primo cittadino c'erano Francesca Giannì per il centrosinistra, per il centrodestra (FdI-Lega-FI) invece era presente Susi Giglioli, per M5S e Europa Verde c'era Fabrizio Macchi, la civica Castellani per il Cambiamento proponeva Johnny Qazimi, l'altra civica Castelfiorentino di Tutti puntava su Stefano Burgassi.