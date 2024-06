Simona Rossetti vince per il terzo mandato a Cerreto Guidi

Si è votato per le amministrative l'8 e 9 giugno anche a Cerreto Guidi: ora è ufficiale, il sindaco sarà ancora Simona Rossetti, a capo della coalizione di centrosinistra. Ha ottenuto il 59,93% dei voti e otterrà 11 seggi.

Ha battuto Simone Barontini, che a capo della coalizione di centrodestra si prende il 24,06% dei voti e 3seggi. Terzo invece Susanna Rovai con 9,86% dei voti. Al quarto posto Gabriel Cordero, che ottiene un seggio.

Simona Rossetti è stata una delle poche persone a scegliere di correre per il terzo mandato da sindaco in questa tornata elettorale, era a capo di una coalizione di centrosinistra. Il PCI aveva scelto Susanna Rovai, Simone Barontini correva per il centrodestra (in quota Forza Italia) e Gabriel Cordero era a guida della civica L'è tutto da rifare.