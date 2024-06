Colle di Val d'Elsa va al ballottaggio: Pii contro Vannetti

Sono stati resi noti i risultati delle elezioni. A Colle di Val d'Elsa si andrà al ballottaggio dato che il 'primo' non ha superato il 50% dei voti. Il comune ha più di 15mila abitanti quindi l'ipotesi ballottaggio era da prendere in considerazione.

Piero Pii, candidato civico, sfiderà Riccardo Vannetti, a capo della coalizione di centrosinistra. Pii ha preso circa il 44% mentre Vannetti il 37,30%. Si tornerà a votare tra due settimane.

Quattro erano i candidati in ballo a Colle, dopo che è stato reso noto che Donati avrebbe interrotto la sua avventura da sindaco dopo un mandato: Riccardo Vannetti per il centrosinistra, Angela Bargi per il centrodestra, l'ex sindaco di Casole Piero Pii con una civica e Claudio Toticchi con Colle Insorge.