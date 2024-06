Agliana va al ballottaggio: Benesperi sfida Del Fante

Sono stati resi noti i risultati delle elezioni del 9 e 10 giugno. A Agliana si andrà al ballottaggio dato che il 'primo' non ha superato il 50% dei voti. Il comune ha più di 15mila abitanti quindi l'ipotesi ballottaggio era da prendere in considerazione. Si tornerà a votare tra due settimane.

Queste le percentuali prese nella tornata elettorale dell'ultimo weekend:

BENESPERI LUCA 47,20%

DEL FANTE GUIDO 37,30%

TORRESI AMBRA 8,94%

BARTOLINI ALESSANDRO 5,24%

BERTINI ROBERTO 1,32%

Sono cinque le persone in ballo a Agliana: Guido Del Fante è il candidato per il centrosinistra sostenuto da Pd, Azione Pri e Agliana in comune. In corsa anche il sindaco uscente Luca Benesperi, sostenuto da FdI, Lega, Forza Italia, Noi moderati e la lista civica Benesperi sindaco. Roberto Bertini è candidato del Pci. Ambra Torrisi si candida a sindaco per la lista civica Agliana al Centro. Alessandro Bartolini si candida con Movimento 5 stelle.