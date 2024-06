Vince l'unico candidato a Lajatico: è Tedeschi

Si è votato anche a Lajatico, nel comune dell'Alta Valdera, e ha vinto il candidato Fabio Tedeschi di Lajatico Storia e Futuro con il 100% dei voti. L'affluenza è stata del 73,36%.

Lajatico non supera i 15mila abitanti e non ci sarà il ballottaggio, ma essendoci solo un candidato l'obiettivo era quello di superare il quorum del 50%.

Lajatico era uno dei pochi comuni toscani al voto in cui era presente un candidato unico. Non si ricandidava il sindaco Alessio Barbafieri, per il centrosinistra, dopo la dura sconfitta del referendum per la fusione con Peccioli. Gli avversari del referendum, che sono riusciti a mantenere l'autonomia, hanno proposto il loro candidato, ovvero Tedeschi.