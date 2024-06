Rosignano, inedito ballottaggio csx-M5S

Sono stati resi noti i risultati delle elezioni del 9 e 10 giugno. A Rosignano Marittimo si andrà al ballottaggio dato che il 'primo' non ha superato il 50% dei voti. Il comune ha più di 15mila abitanti quindi l'ipotesi ballottaggio era da prendere in considerazione. Si tornerà a votare tra due settimane.

Queste le percentuali prese nella tornata elettorale dell'ultimo weekend:

DONATI DANIELE 35,30%

MARABOTTI CLAUDIO 31,17%

TESTA ROBERTO 30,53%

BINI PAOLO 3,00%

Quattro erano i candidati sindaco. C'era Daniele Donati, sindaco uscente, che era appoggiato dal centrosinistra e dalle liste Partito democratico, Rosignano Attiva, In Comune, Riformisti per il futuro. Il centrodestra aveva scelto Roberto Testa con le liste Roberto Testa sindaco, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega Salvini. Claudio Marabotti era il candidato sindaco di Movimento 5 stelle e liste civiche Io voto - io vinco, Rosignano nel cuore. Presente anche Paolo Bini, candidato sindaco per Rosignano migliore.