Battuto il centrosinistra: Matteo Mori (cdx) nuovo sindaco

Si è votato anche in alcuni comuni della provincia di Pisa. Da pochi istanti è noto il risultato in Valdera per il comune di Casciana Terme Lari, dove ha lasciato la carica Mirko Terreni.

A vincere è Matteo Mori, a capo della coalizione di centrodestra. Ha ottenuto oltre il 34% dei voti. Ha battuto Chiara Ciccarè, che a capo della coalizione di centrosinistra si prende il 33% dei voti.

Erano quattro le persone candidate per succedere a Terreni: il centrosinistra ha scelto di puntare su Chiara Ciccarè, assessora; il centrodestra con la lista Bene Comune ha scelto Matteo Mori; la lista civica Il Melograno candidava Alessandro Tosi; infine Marianna Bosco era la candidata di Svolta a Sinistra.