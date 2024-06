Elezioni Peccioli, Macelloni riconfermato sindaco

Bisognava solo raggiungere il quorum, poi era fatta. Si è votato anche a Peccioli, nel comune dell'Alta Valdera, e ha vinto il candidato Renzo Macelloni con il 100% dei voti (1942 voti). L'affluenza è stata del 72,76%.

Peccioli non supera i 15mila abitanti e non ci sarà il ballottaggio, ma qui lo 'spauracchio' era un altro perché non c'era una lista di opposizione e bisognava superare il quorum del 50%.

La paura più grande era data dall'astensionismo che, però, è rimasto sotto le soglie di guardia. Peccioli era uno dei pochi comuni toscani al voto in cui era presente un candidato unico. Macelloni, con la lista "Peccioli Futura" si candidava per il settimo mandato.