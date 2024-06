Ancora Bagnoli vs Franconi: Pontedera di nuovo al ballottaggio

Per pochi voti, ma si rimanda tutto al quarto weekend di giugno. A Pontedera si andrà al ballottaggio dato che il 'primo' non ha superato il 50% dei voti. Si tornerà a votare il 22-23 e sarà un dejà-vu perché si sfideranno ancora Matteo Franconi e Matteo Bagnoli.

Franconi, che è sindaco uscente col PD e una coalizione di csx, ha solamente sfiorato la vittoria al primo turno per poco meno di cento voti. Bagnoli, candidato del centrodestra, ha preso millecinquecento voti in meno ma ha la chance di ribaltare tutto al ballottaggio.

Si è visto che Matteo Franconi, sindaco uscente di Pontedera, era uno dei candidati ed era in lizza col centrosinistra. Gli altri tre erano Matteo Bagnoli, già sfidante nel 2019 e oggi come allora per il centrodestra, poi Denise Ciampi con Pontedera a Sinistra, infine Alberto Andreoli con Lista Presidio Civico.