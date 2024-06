Clamoroso a Lamporecchio: Torrigiani sconfitto, Trassi sindaca

Nell'ultimo weekend non si è votato solo per le europee, molti comuni in Toscana hanno rinnovato il consiglio comunale. Ora sono ufficiali i risultati della tornata dell'8 e 9 giugno per le comunali. Alle urne in provincia di Pistoia anche cittadini e cittadine di Lamporecchio.

A vincere è Anna Trassi, a capo della civica Insieme si Cambia. Ha ottenuto il 50% dei voti e otterrà 8 seggi. Ha battuto l'uscente Alessio Torrigiani, che a capo della coalizione di centrosinistra si prende il 31, 92% dei voti e 3 seggi. Un seggio per il cdx di D'Errico, zero per il PCI.

Erano quattro le persone in lizza per un posto da sindaco a Lamporecchio. Oltre a Torrigiani, sindaco uscente, e al candidato di centrodestra D'Errico troviamo anche “Insieme si cambia per Lamporecchio” con Anna Trassi; Monica Innocenti è invece sostenuta dal Partito comunista italiano.