"Babbo Natale portaci le strisce pedonali": la segnalazione-letterina da Lamporecchio

"Caro Babbo Natale, ci porti le strisce per attraversare la strada?". Una segnalazione natalizia arriva da Lamporecchio, per la precisione dalla provinciale 35, nota come via di Cerbaia. Una lettrice scrive a gonews.it ma anche a Babbo Natale, a metà tra la richiesta e la provocazione ironica.

Sì perché in corrispondenza di una delle fermate dello scuolabus e dei bus (via Cerbaia fronte 65-67, Poggio di Bobi), le strisce pedonali sono cancellate ormai da anni, così come da anni non esiste più il cartello di indicazione della fermata, e mancano quelli di segnalazione attraversamento pedonale.

Questo è quanto si legge nella letterina-segnalazione: "Ogni giorno per andare a scuola noi e i nostri figli rischiamo ad attraversare la strada per usufruire del servizio di scuolabus che ci spetta e che paghiamo. È un punto particolarmente pericoloso, in mezzo tra due curve, su una strada con limite 50 km/h su cui macchine, mezzi pesanti e mezzi d'opera passano abitualmente come matti, minimo a 70 km/h e su cui i controlli sono pressoché inesistenti. Nessuno rallenta e fa attenzione: per attraversare la strada occorre non solo guardare ma anche ascoltare per essere sicuri che non sbuchi da oltre le curve qualcuno lanciato a tutta velocità, poi correre sperando che vada bene".

E ancora: "Abbiamo scritto una PEC alla provincia di Pistoia e al comune di Lamporecchio il 29/10/2024, allegando le foto dei bimbi in attesa alla fermata, richiedendo con la massima urgenza di avere ripristinato e segnalato l'attraversamento pedonale, e l'installazione di un dosso artificiale o di autovelox per dissuadere dall'eccesso di velocità. Ad oggi non abbiamo ricevuto il minimo riscontro da nessuno dei due enti coinvolti nonostante le amministrazioni debbano rispondere entro 30 giorni alle segnalazioni dei cittadini. Contattato telefonicamente, il comune ci dice che la cosa è di competenza provinciale".

Dato che i numeri dei pedoni travolti e uccisi in tutta Italia è sopra le quattrocento unità, da Lamporecchio hanno deciso di porre un freno: "Per questo torniamo a chiedere un intervento: o dobbiamo aspettare un incidente per riuscire ad avere attenzione? Caro Babbo Natale, ci fidiamo di te. Almeno tu ascoltaci e portaci le strisce pedonali!".

